وزير الدفاع الألماني يعتزم التحقيق في صفقة أجهزة لاسلكي للجيش

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيتسوريوس، اعتزامه التحقيق في أوجه القصور المحتملة التي شابت عملية شراء أجهزة راديو جديدة نفذتها الوزارة لتعديل تجهيزات الجيش الألماني.

وردا على سؤال حول كيف يمكن للجيش الألماني شراء أجهزة راديو بقيمة تزيد عن مليار يورو دون أن يتم توضيح كيفية تركيب هذه الأجهزة في المركبات، قال بيستوريوس في قاعدة أماري الجوية العسكرية في إستونيا اليوم الثلاثاء: "سيتم إجلاء هذا الأمر خلال الأسابيع والشهور المقبلة.أشعر بالغضب بعض الشيء حيال هذا الأمر".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن الصفقة تمت في ديسمبر الماضي "أي قبل فترة ولايتي"، وأردف أن الصفقة لو كانت تمت في فترة ولايته "كنت سأفترض أن يتم قبل الطلبية أو على الأقل عند تقديم الطلبية التفكير في كيفية تنفيذ التركيب. سنعمل الآن على كشف ملابسات عدم حدوث هذا الأمر أو حدوثه بشكل غير كاف وسنحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه".

وأفادت التصريحات التي أدلى بها الوزير الألماني بأنه لم يعلم بتفاصيل الموضوع إلا في مطلع الأسبوع الجاري.

وردا على تقارير صحفية عن هذا الموضوع، كانت وزارة الدفاع الألمانية أبلغت البرلمان أمس الاثنين أن التعقيد التقني في تركيب هذه الأجهزة لم يتم تقديره بالقدر الكافي وأن هذا التعقيد سيؤدي إلى تأخيرات لمدة تقارب عاما، وبالتالي كان من الضروري إدخال تعديلات في المركبات على نظام التبريد والدينامو.

وأضافت الوزارة أن الوحدة الجاهزة للقتال التي تم التعهد بتوفيرها لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بحلول عام 2025، سيتم تجهيزها بأجهزة راديو أخرى.