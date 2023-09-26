العرض المغربي «بريندا» يناقش العنف ضد المرأة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

استضاف مسرح ليسيه الحرية مساء أمس، العرض المسرحي المغربي "بريندا"، الذي يشارك في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.

يشارك في التمثيل كل من امين بالمعزة، إسماعيل العلوي، اسامة لعروسي، سفيان نعيم، رجاء بوحامي، سلسبيل أبيدة، زهراء الحواوي، عبير عبو، سينوغراف صفاء كريت، إضاءة هدى الحامض والمسئولة عن الفريق فاطمة الزهراء، تأليف وإخراج أحمد أمين ساهل.

وقالت فاطمة الزهراء مسئول الفريق: إن المرأة هي محور عرض "بريندا" وأن هذا العمل نقدمه إهداء لضحايا زلزال المغرب، هذه المشاركة هي الأولى للفريق في مهرجان مصري وأن المشاركة جاءت بالمصادفة، حيث قدم أحد أفراد الفريق في المهرجان وكنا مرتبطين بمهرجانات أخرى وكانت المفاجأة أن مهرجان الإسكندرية المسرحي هو من وافق علينا وبذل مسئولي المهرجان المخرج إبراهيم الفرن والفنان اسلام وصوف مجهود كبير حتي نستطيع المشاركة لذا يجب ان أشكرهم.

وأضافت صفاء كريت سينوغراف العرض: أن فكرة العرض تدور حول الطفلة بيراندا التي تعرضت للاغتصاب وهذه القصة الرئيسة ويدور حولها عدد من القصص الخاصة بالمرأة داخل العرض وتتكون سينوغرافيا العرض من حلبة مصارعة وبدون كواليس وتدور الاحداث كلها داخل هذه الحلبة.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين، ويرأسه حاليًّا الفنان إبراهيم الفرن، ويديره الفنان إسلام وسوف.