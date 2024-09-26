 أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 647 ألفا و800 جندي منذ بداية الحرب - بوابة الشروق
الخميس 26 سبتمبر 2024 12:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 647 ألفا و800 جندي منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 10:58 ص | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 10:58 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 647 ألفا و800 جندي، بينهم 1400 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.
وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 8825 دبابة، منها 10 دبابات أمس الأربعاء، و17348 مركبة قتالية مدرعة، و18 ألفا و620 نظام مدفعية، و1199 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و959 من أنظمة الدفاع الجوي، و2599 صاروخ كروز.
وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و15 ألفا و946 طائرة مسيرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و25 ألفا و353 من المركبات وخزانات الوقود، و3190 من وحدات المعدات الخاصة.
ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك