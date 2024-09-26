 صندوق النقد يوافق على خطة إنقاذ بـ7 مليارات دولار لباكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صندوق النقد يوافق على خطة إنقاذ بـ7 مليارات دولار لباكستان

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 11:31 ص | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 11:31 ص

وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان التي تعاني من ضائقة مالية، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الهش للدولة الواقعة بجنوب آسيا من مشاكل اقتصادية متفاقمة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهرا بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له اليوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1ر1 مليار دولار، على الفور.

وقد تواصلت باكستان مع المؤسسة الدولية المقرضة 24 مرة منذ عام 1958، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في كسر حلقة سوء الإدارة الاقتصادية والاعتماد على المساعدات الخارجية.

كما أشار بيان صندوق النقد إلى أن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان، مازالت هائلة.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالتطورات، حيث قال: "بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي، سنواصل العمل الجاد لتحقيق أهدافنا للنمو الاقتصادي".


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