كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا بشأن الإغراق ضد الألواح المقاومة للصدأ المصنوعة في الصين

أطلقت كوريا الجنوبية تحقيقا لمكافحة الإغراق بشأن واردات ألواح الصلب المقاومة للصدأ (استانلس ستيل) المصنوعة في الصين، مما يزيد من احتمالية فرض قيود تجارية جديدة على المنتجات القادمة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الخميس، في بيان، إن المسؤولين فتحوا التحقيق في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما تلقوا شكاوى من شركة "دي كيه سي" الكورية الجنوبية.

وشركات التصدير التي أشارت إلى أنها خاضعة للتحقيق هي شوانج إنترناشونال ديفلوبمنت، وإس.تي.إكس. جابان كوربرشن، وبيست وين إنترناشونال، بين شركات أخرى.

وتعكس الخطوة مخاوف كوريا الجنوبية بشأن أثر الواردات الصينية الرخيصة على اقتصادها في وقت تعاني فيه أكبر دولة مصنعة في العالم من زيادة العرض وتراجع الطلب المحلي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

قالت وزارة التجارة إن "دي كيه سي" الكورية الجنوبية تقول إن المنتجات تباع بأقل من القيمة السوقية العادلة، وأن "معدل الإغراق" من جانب الشركات يقدر بـ32ر6 %.