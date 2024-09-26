هونج كونج ترحب باثنين من الباندا فيما تُعيد حديقة حيوان فنلندية دببها الصينية

وصل اثنان من حيوان الباندا مُهديان من الصين، إلى هونج كونج، بينما تخطط إحدى حدائق الحيوان في فنلندا لإعادة حيواني الباندا اللذين تمتلكهما.

وصل حيوانا الباندا "آن آن" و"كي كي" للمطار في هونج كونج صباح اليوم الخميس بواسطة طائرة شحن. ويأتي الدبان الصينيان البالغان من العمر خمس سنوات، من إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين، وهو موطن دببة الباندا.

وكانت هونج كونج مستعمرة بريطانية حتى أعادتها بريطانيا للصين في 1997.

وعلى عكس ما كان يحدث قبل عقود، لم تعد الصين تمنح دببة الباندا ولكنها تقرضها للدول الأخرى مقابل مبالغ كبيرة من المال في إطار ما يطلق عليه دبلوماسية الباندا.

ومن ناحية أخرى، تعتزم حديقة حيوان متعسرة ماليا في فنلندا إعادة دُبّي الباندا اللذين تمتلكهما للصين قبل نهاية العام.

وبحسب تقارير، هذا يمكن أن يحدث بحلول شهر نوفمبر. ويوجد الباندا هوا باو وشريكته جين باوباو في حديقة الحيوان منذ 2018 وكان من المفترض أن يظلان هناك لـ15 عاما.

واستشهدت حديقة الحيوان بأعداد السياح المنخفضة والتضخم على أنهما السبب وراء قرارها.