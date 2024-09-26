القضاء التونسي يوجه تهمة التآمر على أمن الدولة للمرشح الرئاسي المستبعد المنذر الزنايدي

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قالت متحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد المرشح للانتخابات الرئاسية المستبعد المنذر الزنايدي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

و الزنايدي هو رجل أعمال وأحد أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أنهت ثورة شعبية حكمه في 2011.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعدت ملف ترشحه بدعوى تضمنه لخروقات قانونية، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيته في السباق وبسلامة ملفه.

ويتواجد الزنايدي خارج تونس. وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس ، لوسائل الإعلام المحلية، إن النيابة العامة وجهت اتهامات للزنايدي بالتحريض على النظام والعصيان والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي عبر مقاطع فيديو منشورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجه الزنايدي انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية في مواجهة زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب والعياشي زمال رئيس "حركة عازمون" والموقوف في السجن في نزاعات انتخابية.