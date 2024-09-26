الأمطار الغزيرة تغمر أبرز الوجهات السياحية في شمال تايلاند بالمياه

غمرت المياه الكثير من الأماكن في مدينة "شيانج ماي" السياحية الشهيرة في شمال تايلاند ، اليوم الخميس، بعد ليلة من الأمطار الغزيرة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن إدارة المدينة ذات الطبيعة الخلابة، والمعروفة أيضا باسم "وردة الشمال"، أن نهر بينج فاض على ضفتيه ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاما.

وأضاف التقرير أن الفيضانات تسببت في حالة من الفوضى بوسط "شيانج ماي"، بما يشمل البازار الليلي الشهير، حيث ارتفع منسوب المياه بما يصل إلى متر واحد في بعض المواقع.

وحذرت شرطة السياحة المصطافين من الخطر ووفرت رقما للطوارئ. كما أعلنت السلطات عن تقديم المساعدة للسائحين الذين تقطعت بهم السبل في الفنادق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما تأثرت المستشفيات وأعلنت أنها لن تقبل سوى حالات الطوارئ حتى يوم الاثنين المقبل. وحثت السلطات السكان على أخذ أمتعتهم إلى مكان آمن.