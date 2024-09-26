وزير الدفاع الأمريكي: الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لضمان أمن الحدود بين إسرائيل ولبنان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن "الحل الدبلوماسي، وليس العسكري، هو السبيل الوحيد لضمان عودة النازحين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان إلى ديارهم".

وأضاف أوستن، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزراء دفاع تحالف "أوكوس" في لندن، أن منطقة الشرق الأوسط "تواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة، وحال وقوع ذلك، سيكون الأمر مدمراً لكل من إسرائيل ولبنان"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأكد الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة ملتزمة من خلال قواتها في المنطقة، بألا تسمح لأحد أن يحاول استغلال هذه الأزمة أو توسيع نطاق هذا الصراع. لذا سنواصل العمل دون كلل لتجنب حرب مأساوية أخرى، وإيجاد مسار دبلوماسي للمضي قدماً.

وقد بدأت إسرائيل الاثنين الماضي عدوانا جويا واسعا على لبنان أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد على ألفين شخص.