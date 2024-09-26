معهد تيودور بلهارس ينفي وجود مصابين بالكوليرا داخله

أكد معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالوراق عدم صحة ما يتردد من شائعات على بعض المواقع الصحفية ووسائل التواصل التي تسعى إلى الجذب الجماهيري من خلال العناوين البراقة الكاذبة، حول وجود مرضى مصابين بالكوليرا بمستشفى المعهد.

كما أكد خلوه التام من أية حالات مصابة بأمراض وبائية، وأن العمل بالمستشفى يسير في سياقه الطبيعي من التعامل مع مرضى الجهاز الهضمي والكبد والكلى والمسالك البولية، ولا يوجد أية تهديدات أو مخاطر على طاقم العمل بالمعهد أو المرضى المترددين عليه.

وطالب المسئولين عن هذه المواقع بتحري الدقة والاستفسار والتحقق قبل الإضرار بسمعة معهد بحثي وخدمي عريق مثل معهد تيودور بلهارس.

وناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تسعى إلى إثارة البلبلة وخلق حالة من القلق والخوف لدى المواطنين الآمنين.