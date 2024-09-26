تايلاند تحذر من وقوع مزيد من الفيضانات مع استمرار هطول الأمطار

حذرت تايلاند، من وقوع المزيد من الفيضانات في واحد من أبرز المقاصد السياحية، في ظل استمرار هطول الأمطار وفيضان الأنهار ووصول السدود لأقصى حد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن مكتب الموارد المائية الوطني قال في بيان اليوم الخميس، إن معظم المناطق في إقليم شيانج ماي بما فيها أكبر مدينة في شمال تايلاند سوف تغمرها المياه، حيث من المتوقع استمرار ارتفاع مستوى نهر بينج حتى غد الجمعة.

ويشار إلى أن الأمطار الموسمية تواصل إحداث أضرار بالأقاليم الشمالية، التي مازالت تتعافي من الدمار الناجم عن إعصار ياجي.

وشكلت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا مركزا لمراقبة الفيضانات، كما وافقت على تخصيص موازنة خاصة للأسر المتضررة.