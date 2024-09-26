خالد داغر: أحمد سعد من أقوى المطربين على الساحة وتعدد ألوانه الغنائية قوة منه

علق الدكتور خالد داغر مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مشاركة الفنان أحمد سعد بالدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، قائلا إن الفنان أحمد سعد يمتلك موهبة ضخمة في الغناء، وهو من أقوى المطربين الموجودين على الساحة، ويقدم ألوانا متعددة من الغناء.

ويقام الآن المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى يديرها الدكتور خالد داغر، وتقام فى الفترة من 11 أكتوبر حتى 24 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وكشف الدكتور خالد داغر، عن إقامة 54 فعالية بالدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وهذه تعد المرة الأولى التي يشهد فيها المهرجان هذا الكم من الفعاليات.

وقال الدكتور خالد داغر، إنه يسمي الدورة ال32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، بدورة العودة للأصالة، مشيرا إلى أن تطوير أي شيء والموسيقى بالأخص، يتم بالعودة للأصالة وأصل الموسيقى العربية ثم التطوير عليها لإضافة روح جديدة.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.