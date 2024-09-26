تشكيل لجنة للمرور على خزانات المياه بالوحدات السكنية بمدينة أبوزنيمة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، عن تشكيل لجنة للمرور على خزانات مياه الشرب التي توجد على أسطح الوحدات السكنية بكافة الأحياء، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، بهدف التأكد من صلاحيتها وعدم مخالفتها للمواصلات حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية حريصة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من الأمراض والأوبئة التي تنتشر بسبب البعوض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمقاومة الأمراض الناتجة على البعوض، والتي منها حمى الدنج، والأوبئة والجوانح.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن اللجنة ستقوم بتطبيق الغرامات على أصحاب الخزانات غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتي منها تغطية الخزان، وإجراءات الصيانة، ووضع عوامات بها لضمان عدم تسريب المياه على الأسطح مما يكون بؤر من البعوض الناقل للأمراض المعدية.