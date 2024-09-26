وزير الخارجية يشيد بدور سيراليون في دعم وإبراز الملكية الإفريقية لقضايا السلم والأمن بالقارة

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، مع تيموثي موسى كابا وزير الخارجية والتعاون الدولى السيراليوني، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشار وزير الخارجية والهجرة، إلى العلاقات المتميزة بين البلدين وخاصة مع احتفال مصر وسيراليون بمرور 63 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مجالات الصحة، والسياحة، والتعدين، والزراعة، والأمن الغذائي.

أكد الوزير عبد العاطي، حرص مصر على بناء القدرات السيراليونية في كل المجالات، من خلال الدورات التدريبية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، كما أشاد بالدور الذي تقوم به سيراليون خلال عضويتها الراهنة بمجلس الأمن في دعم وإبراز الملكية الإفريقية لقضايا السلم والأمن بالقارة.

اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.