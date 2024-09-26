كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن وزارة الخارجية قالت في بيان مساء أمس الأربعاء إن كوريا الجنوبية تشعر بالقلق العميق بشأن تدهور الوضع سريعا في الشرق الأوسط في ظل تصاعد الهجمات بين إسرائيل وحزب الله وارتفاع الخسائر البشرية.

ودعت الحكومة إلى التزام أكثر صرامة بالقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني، لضمان سلامة المدنيين، كما حثت جميع أطراف الصراع على الابتعاد عن الأعمال التي يمكن أن تفاقم الوضع.