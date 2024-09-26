تنظم ندوة توعوية وورشة تعليم سباكة للسيدات المترددات على القافلة الطبية بقرية الفهمية بالفيوم

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه في إطار المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية والتي تهدف لبناء الإنسان المصري، قامت إدارة التوعية بتنفيذ ندوة، وورشة تعليم سباكة للسيدات المترددات على القافلة الطبية بقرية الفهمية بمركز طامية، بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم.

وأضاف "النجار"، أن هناك تعاونًا مثمرًا وبناءً بين الشركة ومديرية الصحة في تنفيذ الأنشطة التوعوية من خلال استهداف شريحة كبيرة أكثر تعاملا مع مياه الشرب وهن السيدات من خلال ندوة تم تنفيذها لتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي، وتعزيز مفهوم الترشيد بجانب ورشة لتعليم مبادئ أعمال السباكة؛ للحفاظ على كل نقطة مياه من الإهدار حفاظا على الأجيال القادمة، وضمان استمرارية الخدمة وصولها لجموع المواطنين داخل المحافظة.