وزير خارجية بريطانيا: نسعى لتوسيع التعاون الدفاعي مع ألمانيا وشركاء أوروبيين

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى عن نية لندن توسيع التعاون في قطاع الدفاع مع ألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين نظرا لـ"التهديد" الذي تمثله روسيا.

وقال لامى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أعتقد أنه يجب أن نشعر بقلق شديد إزاء الحرب الجارية التي تعتمد على القوة الصلبة، وهذا يعني أن نقوم بالمزيد من حيث القدرات العسكرية الصناعية في أوروبا".

وأضاف: "عندما تفكر في الدفاع الأوروبي، أعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة وألمانيا مركزية، إلى جانب، بالطبع، زملائنا الفرنسيين وكذلك دول البلطيق".

وأشار لامى إلى أن "الحرب السيبرانية التي تُشن حاليا تثير قلقا كبيرا"، مؤكدا أن المعلومات المضللة "تُقوض ديمقراطياتنا".

وتسعى الحكومة العمالية الجديدة في المملكة المتحدة، التي تولت السلطة منذ يوليو، إلى إعادة ضبط العلاقة بين بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

بهذا الخصوص، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتس عن اتفاق شامل بشأن جميع مجالات التعاون بين برلين ولندن. ومن المقرر أن يتم التفاوض على المعاهدة الجديدة في الأشهر المقبلة قبل توقيعها في أوائل العام المقبل.

وقال لامى: "دعني أقول فقط إننا فزنا في الانتخابات العامة في الخامس من (تموز) يوليو. كنت في ألمانيا، الدولة الأولى التي أزورها في السادس من يوليو، وهذا مؤشر على الأهمية التي نوليها لعلاقتنا مع ألمانيا".

وأضاف: "نحن سعداء جدا للعمل على هذه المعاهدة للصداقة، التي ستعزز الروابط بين الأشخاص بعضهم البعض والروابط الثقافية".

وتهدف المعاهدة إلى إقامة تعاون بين البلدين في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك سياسة الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك معالجة التعاون الاقتصادي.





