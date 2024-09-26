وزير الدفاع الأمريكي يحذر من حرب شاملة: بوسع إسرائيل ولبنان اختيار مسار آخر

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن هناك خطر اندلاع حرب شاملة، مؤكدا أن الحل الدبلوماسي لا يزال موجودا.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن أوستن قوله، بعد اجتماع مع نظيريه البريطاني والأسترالي: "نواجه خطر اندلاع حرب شاملة"، مؤكدا أنه "بوسع إسرائيل ولبنان اختيار مسار آخر".

كما أكد أنه "رغم التصعيد الحاد في الأيام القليلة الماضية فإن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما".

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية في حالة صدمة من تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التفاهمات الصامتة بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" العبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحب من تفاهمات مع الإدارة الأمريكية ونأى بنفسه عن المقترح المؤقت لوقف إطلاق النار الذي كان يعمل على تشكيله.

وقال مسئول كان يرافق نتنياهو أثناء توجهه إلى نيويورك، للصحفيين، إنهم لا يذهبون باتجاه وقف إطلاق النار في لبنان الآن، ولكن مواصلة القتال ضد حزب الله، بحسب ما نقله موقع "واللا" العبري.

وأوضح مسئول أمريكي بارز أنه وفقاً للتفاهمات الأولية مع نتنياهو، كان من المفترض أن ينشر بيانا يرحب فيه بمقترح وقف إطلاق النار، والتعبير عن الاستعداد لمناقشته.

مع ذلك، عندما وصل نتنياهو نيويورك، أدلى برسالة مختلفة تماماً، قال فيها: "سياستنا واضحة – نواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا".