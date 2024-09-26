غيث الهايم يطلق أغنيته الجديدة ياسيدي مغرم

أطلق الفنان غيث الهايم فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا سيدي مغرم"، وذلك عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.



وجدد الهايم بهذا العمل تعاونه مع الشاعر طلال الرواشدة، والملحن حاتم منصور، وتوزيع ومكس وماستر حذيفة الفارس، والكليب من إخراج فؤاد مفلح، وتحت أشراف شركة ماسترجيت.



جدير بالذكر أن الفنان غيث الهايم حقق نجاحا كبيرا في وقت قصير من خلال أعماله التي جاءت جميعها بطابعا جديدا، ونمطا موسيقيا حديثا، وتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المشهورين، وقدم العديد من الأغنيات التي حصلت على نسب مشاهدات عالية.