فطيمة يشارك في مهرجان Ficts بإيران في دورته الـ14

يشارك الفيلم الروائي القصير "فطيمة" للمخرج أحمد عادل، في مهرجان Ficts في إيران بدورته الرابعة عشر، والذي من المقرر انطلاقه نوفمبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم في الجو الريفي المصري الخالص، والدخول في عالمه الخاص من عادات وتقاليد، ويستعرض من خلاله مدى معاناة الختان على الفتيات من خلال (فطيمة) الطفلة ذات الأثني عشر عامًا التي تحلم بأن تكون لاعبة كرة قدم، فهي تمتلك الموهبة وتعشق الساحرة المستديرة لحد الجنون، بالرغم من رفض المجتمع الريفي، لفكرة فتاة تلعب كرة قدم.

حتى والدها (حسن) سائق القطار البسيط، يعيش صراع نفسي كبير بين العادات والتقاليد، وحبه الشديد لابنته (فطيمة)، وهناك (الطاهرة) التي تحاول قلب الميزان لصالح العادات والتقليد، فهي المسئول عن ختان البنات بالقرية وتريد الحفاظ على تلك العادات والتقاليد، فبها تستمد سطوتها وقوتها وترى أن (فطيمة) أكبر تهديد لها.

منزل (الطاهرة) يطلع على المدرسة التي بها (فطيمة)، وتشاهد كل يوم (فطيمة) وكيف أن تلك الفتاة ذات الأثني عشر عام تكسر كل العادات والتقاليد، من خلال لعب الكرة وتحديها للأولاد الذين يلعبوا كرة القدم، فهي تتفوق عليهم، وتثبت أنها أكثر من يستحق لعب الكرة، وجميع الفتيات الأخرى يرون في (فطيمة) هي مثال روح التمرد والتجديد، فلا تجد (الطاهرة) أي فرصة لضمان استمرار الوضع الحالي، حتي أتى إليها (حسن) يومًا، معبرًا عن قلقه، فأقنعته بضرورة إجراء الختان لـ(فطيمة) ليصون عرضه وعرضها.