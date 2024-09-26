بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على الغاز الطبيعي المسال الروسي

فرضت الحكومة البريطانية، الخميس، عقوبات على خمس سفن وكيانين مرتبطين بها بسبب مشاركتهم في شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقالت الحكومة البريطانية، وفقًا لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إنها تستخدم صلاحيات قانونية جديدة تستهدف لأول مرة سفن الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر.

وذكر بيان صادر عن الحكومة: «في وقت سابق من العام الجاري، فرضت المملكة المتحدة وحلفاؤها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مشروع أركيتك إل.إن.جي 2 (الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي)، مما أدى إلى تقليص إنتاجه».

وأضاف: «خطوة اليوم تأتي امتدادا لجهود سابقة إذ استهدفت سفن وكيانات عاملة في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتتعامل مع مشاريع مهمة لمستقبل إنتاج الطاقة في روسيا».

والكيانان اللذان فُرضت عليهما عقوبات اليوم هما (وايت فوكس شيب مانجمينت) و(أوشن سبيدستار سولوشنز أو.بي.سي). والسفن هي (آسيا إنرجي) و(بايونير) و(نورث سكاي) و(سي.إي.إف لا بيروز) و(نوفا إنرجي).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت بريطانيا عقوبات على عشر سفن أخرى ضمن ما يسمى «أسطول الظل» الروسي أو السفن التي تقول إنها تستخدم ممارسات غير مشروعة لتجنب القيود الغربية على النفط الروسي.

وتستنكر روسيا الضغوط الغربية للحد من صادراتها النفطية، وشهد العام المنصرم نموا في عدد الناقلات التي تحمل شحنات لا تخضع للتنظيم أو التأمين من قبل مقدمي الخدمات التقليديين في الغرب.