مساعدة لبلينكن: بايدن أوضح أن أولوية إدارته إنهاء حرب غزة

قالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح لفريقه أن أولوية إدارته هي إنهاء حرب غزة.

وأضافت ليف، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة": "في هذه المرحلة من المفاوضات حماس لا تنخرط بها على النحو الذي نريده"، مشيرة إلى أن واشنطن تريد الدفع نحو مرحلة أولى من المفاوضات والانتهاء منها ومن ثم دخول نقاشات لمرحلة ثانية.

وأكدت أن واشنطن تسعى حاليا إلى إفساح المجال لدبلوماسية تؤدي لترتيبات على طرفي الحدود بين إسرائيل ولبنان وتسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

وأكدت أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار الآن، وأن التواصل مستمر مع المسئولين الإسرائيليين وعبر قنوات مع حزب الله اللبناني.

وتابعت: "سندفع بقوة مع دول أخرى معنية نحو وقف إطلاق نار"، موضحة أن دول عدة انضمت إلى الاقتراح الأمريكي في تهدئة لمدة 3 أسابيع لإفساح المجال للعمل الدبلوماسي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه وافق على مجموعة العمليات القادمة التي سينفذها الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية.

وأضاف: "نواصل القضاء على إرهابيي حزب الله وتفكيك بنيته التحتية وتدمير الصواريخ والقذائف"، مشيرا إلى أن "المهام التي تنتظرنا واضحة وعازمون على ضمان العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل".