أسوان تحتفل باليوم العالمي للسياحة بعروض جوية وبحرية

شهدت مدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، الاحتفال بيوم السياحة العالمي، حيث انطلقت عروض بالطائرات الجوية فى سماء ساحرة الجنوب، ما يساهم للترويج السياحي للمدينة ولفت الأنظار إليها.

وجاء ذلك في حضور اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ونائبه عمرو لاشين، والعديد من القيادات التنفيذية، والأهالي في أسوان.

وشهدت ضفاف النيل في أسوان عروضا رياضية بالكياك أبهرت جميع المشاهدين من السائحين والأهالي، تزامنًا مع احتفالات يوم السياحة العالمي.

وقال المحافظ، إنه يجري التجهيز لبدء موسم سياحي جديد، متمنيًا أن يكون هذا الموسم السياحي جيدًا.

وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تضمن عروضا للطائرات الجوية والكياك في مياه النيل، سيشمل العديد من الفعاليات خلال الفترة المسائية وتشمل عروض مرة أخرى للطائرات، وموكب خاص بالمراكب النيلية، ثم يجري الاحتفال بالألعاب النارية من أعلى جبل أبو الهوا وغيرها من الفعاليات.

وأوضح المحافظ، أنه يعتبر الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يوم هام جدًا تحديدًا بعد الشائعات والأقاويل التي ظهرت عن أسوان عن حالات النزلات المعوية الفترة الماضية، قائلا: "أسوان بخير وداخلين موسم سياحي جديد ومحتاجين نطوي الصفحة، بعد كم الشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي".

واختتم المحافظ، كلمته لأهالي أسوان، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين، وأتمنى أن يكون الموسم السياحي جيد، كلنا نستفيد منه ونعامل السائحين بطريقة جيدة ونظهر جمال بلدنا ليعود السائح مره ثانية وثالثة".