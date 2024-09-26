وزير النقل السنغافوري يعتذر للركاب عن تعطل القطار السريع

اعتذر وزير النقل السنغافوري تشي هونج تات، للركاب عن تعطل خط القطار السريع الجماعي لفترة طويلة، وهو عطل نادر الحدوث في بلد معروف بكفاءته.

وقال هونج تات، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما تسببت عربة معيبة في إتلاف جزء من مسارات القطارات على خط الشرق - الغرب، أمس الأربعاء: "نيابة عن أسرة وزارة النقل الواحدة، أود أن أقدم اعتذاري الصادق لجميع ركابنا عن هذا العطل"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف هونج تات: "يبذل عمالنا قصارى جهدهم لاستعادة خدمات القطارات بأمان في أقرب وقت ممكن".

وقالت هيئة النقل البري، في بيان منفصل، إنها تعمل مع شركة "إس إم أر تي" لتشغيل القطارات لاستعادة الخدمة جزئيا بحلول يوم غد الجمعة.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، أن ثاني أطول عطل في السكك الحديدية في البلاد حتى الآن أسفر عن تضرر نحو 358 ألف مسافر أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يتضرر 516 ألف مسافر آخرين بحلول نهاية اليوم الخميس.

وتزامن العطل الذي أثر على أربع محطات مع إجراء الامتحانات الوطنية للأطفال في سن 12 عاما.

وجرى توفير خدمات نقل مكوكية مجانية على الطريق المتضرر لتخفيف معاناة الركاب.