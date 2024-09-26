قال موقع "هسبريس" المغربي إن قضية "مجموعة الخير" بطنجة اتخذت منعطفا جديدا بعد توقيف رئيسة المجموعة يسرى" بمحطة القطار يعد تخفيها أسبوعا كاملا.



وأفاد موقع "هسبريس" نقلا عن مصادر قريبة من ملف القضية بأن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة قرر إحالة "يسرى" على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها السجن وتحديد موعد لاحق للاستماع إليها.

وذكر الموقع المغربي أن رئيسة "مجموعة الخير" ستقضي ليلتها الأولى في سجن "طنجة 2".

وأشار إلى أن "رئيسة المجموعة" التي وقعت في قبضة الشرطة مساء الأحد، بدت في ظهورها الأول أمام وكيل الملك "هادئة" وتجيب ببرود شديد عن الأسئلة التي وجهت إليها.

ومن المتوقع أن يستأنف قاضي التحقيق في جلسة يوم الخميس الاستماع إلى المتابعين في القضية والبالغ عددهم 15 بينهم 12 امرأة و3 رجال، ومواجهتهم مع أصحاب الشكاوى.

وتترقب الأوساط القريبة من الملف بلوغ المرحلة الحساسة من التحقيق عبر مواجهة المتهمين في ما بينهم خاصة مديرة المجموعة ومن معها من جهة، والرئيسة من جهة أخرى.

ويتوقع أن تكشف المواجهة الكثير من الخيوط المتشابكة للقضية التي توصف بـ"أكبر عملية نصب في تاريخ المملكة".

يذكر أن القضية المثيرة للجدل عرفت تقديم مئات الشكاوى ومن المتوقع أن يناهز عدد الضحايا مليون شخص من مختلف المدن المغربية ومغاربة من دول أوروبية هي بالأساس إسبانيا وبلجيكا وهولندا فضلا عن ضحايا محتملين من الولايات المتحدة وكندا.