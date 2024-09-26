حزب الله اللبناني يكشف مواصفات ومميزات صاروخ قادر 1

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نشر حزب الله اللبناني فجر يوم الخميس مقطع فيديو كشف من خلاله مواصفات ومميزات صاروخ "قادر 1" الذي استهدف به تل أبيب.





وبحسب بطاقة السلاح فإنّ مميزات الصاروخ كالآتي:

- القطر: 620 ملم

- الطول: 7665 ملم

- الوزن الكلي: 2870 كلغ

- وزن الرأس الحربي: 500 كلغ

- المدى: 190 كلم

وأوضح الإعلام الحربي أن "قادر 1" هو صاروخ أرض - أرض باليستي تكتيكي ذو قدرة تدميرية عالية.

وأفاد بأنه يمتلك قدرة على المناورة أثناء التحليق وقادر على إصابة الأهداف بدقة.

ونشر حزب الله محموعة من الصور للصاروخ "قادر 1".



وأعلن حزب الله يوم الأربعاء أنه قصف مقرا للموساد في تل أبيب مستخدما صاروخ "قادر1" الباليستي.

وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله هذا النوع من الصواريخ منذ انطلاق الحرب.

وينضم هذا الصاروخ إلى صواريخ "فادي 1 و2 و3" التي أدخلت للمرة الأولى أيضا إلى الخدمة في هذه المعركة.