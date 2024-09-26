نقيب الأشراف: المؤسسة الدينية على قلب راجل واحد تحت مظلة الأزهر الشريف

قال نقيب الأشراف، السيد محمود، إننا جميعا في أشد الحاجة لنشر الخُلُق الكريم للحبيب المصطفى، في هذه المناسبة الكريمة وهي ذكرى ميلاده، مؤكدا أن المؤسسة الدينية "نقابة الأشراف- وزارة الأوقاف- دار الإفتاء- الأزهر الشريف- مشيخة الطرق الصوفية" على قلب رجل واحد تحت مظلة الأزهر الشريف.

وأضاف محمود خلال احتفال مؤسسة أخبار اليوم بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى، أن القرب من الحبيب المصطفى يكون بحسن الخلق، مشددا على أنه يجب علينا أن نتبع سنة النبي وأن نتحلى بأخلاقه.

ووصف الشريف الاحتفال بالمولد النبوي بأنه مناسبة عزيزة على قلوب المسلمين، مؤكدًا أن كل من حضر هذا الحدث يؤجر على حضوره، لأنه يأتي في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشدد على أن إحياء ذكرى المولد يجب أن يكون فرصة لتجديد العهد بالتزام قيم النبي وتعاليمه. وحضر الاحتفال، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبدالحي عرب الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.