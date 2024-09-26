محافظ شمال سيناء: نضع خططا لإنشاء مدارس جديدة وترميم أخرى

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن زيارة اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية للمحافظة، فرصة لتنفيذ خطة المحافظة في بناء مدارس جديدة وترميم البعض الآخر، وتم اتخاذ قرارات فورية أثناء وجودنا في الجورة بإنشاء فصل ثانوي للبنات ويتم تجهيزة واستكمال بناء مدرسة بجانب مدرسة الفارابي.

وأوضح محافظ شمال سيناء، في تصريحات صحفية، أن المنح الدراسية بالجامعات الخاصة لا يتدخل فيها أحد ولها شروط يجب الالتزام بها، مؤكدا أن هناك سعي مستمر لجلب منح دراسية جديدة من بعض الجامعات.

وتابع المحافظ "بالنسبة لاختلاف توقيتات خروج الطلاب من المدارس سيتم معالجتها، وتم إعطاء تعليمات لمراعاة هذة المسألة في بعض المدارس".

وأشار المحافظ إلى أنه لا يعتقد صحة ارتفاع تنسيق مدرسة عمرو شكري الثانوية، مؤكدا أنه لا يمكن رفع التنسيق دون الرجوع إيه، مضيفا" نسعى لعمل فصول تكميلية في بعض المدارس الموجود التي بها كثافات عالية.

ولفت محافظ شمال سيناء، إلى استمرار الزيارات لحي الكرامة في العريش، مؤكدا أنه من الممكن عمل مدرسة متكاملة هناك.