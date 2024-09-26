بوتسوانا تهدد بذبح 20 ألف فيل بسبب خلافات مع ألمانيا بشأن استيراد طرائد الصيد

أعلن رئيس بوتسوانا، موكجويتسي ماسيسي، عن خطط لذبح 20 ألف فيل في أعقاب خلافات مع ألمانيا بشأن فرض قيود محتملة على استيراد طرائد الصيد.

وقال ماسيسي، لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، اليوم الخميس، "كما تعلمون، في أبريل الماضي، عرضت بوتسوانا، بمنتهى الاحترام، تقديم 20 ألف من أفيالنا إلى ألمانيا".

وأضاف ماسيسي أنه "لم يتلق أي رد حتى الآن" من الحكومة الألمانية.

وقال ماسيسي إن بلاده، مثل منطقة الجنوب الأفريقي ككل، تعاني من "أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما".

وأضاف ماسيسي "شعبنا يتضور جوعا. والأفيال معرضة لخطر الموت. وعندما يتضور أفراد شعبنا جوعا، فمن واجبنا إطعامهم. ويمكنني أن أقول لكم بصراحة: إنهم يأكلون الأفيال أيضا".

ولم يحدد ماسيسي متى سيبدأ ذبح أولى الحيوانات .

وترجع خلفية الخلاف بين البلدين إلى نقاش حاد في ربيع العام الجاري حول فرض المزيد من القيود المحتملة على استيراد طرائد الصيد.

وتعتبر وزيرة البيئة الألمانية، شتيفي ليمكي، من أنصار فرض مثل هذه القيود حيث واجهت انتقادات من ممثلي بعض الدول الأفريقية، وخاصة بوتسوانا.

وتخشى بوتسوانا من أن يؤدي فرض المزيد من القيود على استيراد طرائد الصيد إلى خسائر مالية كبيرة للبلاد. ووسط هذه التوترات، أعلن رئيس بوتسوانا أنه يريد إرسال 20 ألف فيل إلى ألمانيا، احتجاجا، لكن ذلك لم يحدث.