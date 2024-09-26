لافروف ومفوض الأونروا يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا.



وجاء في بيان للخارجية الروسية في ختام اللقاء، يوم الأربعاء: "جرت مناقشة الوضع المتأزم للغاية في منطقة النزاع العربي الإسرائيلي مع التركيز على مهام التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة".



وتابع البيان أنه "تم الإشارة إلى الدور الرئيسي للأونروا في تقديم المساعدة الشاملة والدعم للفلسطينيين، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الدول العربية المجاورة، وجرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على تفويض الوكالة لضمان الحق الأساسي للاجئين وأحفادهم في العودة".

وأكد الجانبان "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في كل مكان، وقبل كل شيء في قطاع غزة، بمثابة الشرط الضروري لترتيب وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستقر وآمن إلى المتضررين والمحتاجين والإفراج عن الرهائن والمحتجزين قسرا، وإعادة إطلاق عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية المعروفة، بما في ذلك حل الدولتين".

وعقد اللقاء بين لافروف ولازاريني على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.