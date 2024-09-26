محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف النهائية بمحور طريق المعامل بمركز طنطا

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، أعمال رصف محور طريق ترعه المعامل بمركز ومدينة طنطا، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، ومحمد أبو سليم رئيس مركز ومدينة طنطا.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال الرصف النهائية بالطريق والذي يتم تنفيذه من خلال مديرية الطرق والنقل بالغربية بطول ٢ كيلو وعرض ٩ أمتار.

وأكد محافظ الغربية، أن محور طريق المعامل بميت حبيش يعد محوراً مرورياً يساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وأشار الجندي إلى الحرص على خلق محاور مرورية جديدة لحل مشكلة التكدس بالمحافظة، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدا اهتمام الدولة بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية.

وخلال الجولة وجه الأهالي الشكر للمحافظ على فتح محور مروري جديد لخدمتهم وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمركز، كما حرص محافظ الغربية على لقاء عدد من الأهالي واستمع لمشاكلهم على الطبيعة موجهاً رئيس المركز بفحصها وإيجاد حلول عاجلة لها في إطار القانون.