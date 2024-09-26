تستضيف مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الخميس، حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان عن أسماء المكرمين في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة (دورة الفنان أحمد السقا)، وتتضمن فقرات حفل الختام عرض فني وتكريم خاص للفنان أحمد السقا، ويختتم الحفل فعالياته بإعلان الجوائز.

وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

وتقام فعاليات المهرجان في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي.



من جانبه أشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 15 عرضًا، بواقع أربعة عروض مصرية، و11 عرضًا من 11 دولة خارج مصر وهم (الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددًا من الورش المهمة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.