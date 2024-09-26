الأوقاف بغزة تستنكر نسف القوات الإسرائيلية مسجد العطار بمدينة رفح

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة قصف القوات الإسرائيلية مسجد العطار غرب مدينة رفح وتدميره بالكامل.



وأكدت الوزارة أن "إقدام الاحتلال على تكرار اعتداءاته واستهدافه للمساجد ودور العبادة وتدميرها بالكامل ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي يتعامل بها".



وطالبت الأوقاف "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وجادة لمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده المجرمين على جرائمهم وتقديمهم للمحاكم الدولية".

كما دعت الأمتين العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم بالتحرك العاجل من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته.

وتواصل القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع وأحياء رفح، موقعة العديد من القتلى والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 41 ألفا و495 قتيلا و96 ألفا و6 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 قتيلا و85 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".