تحرك في مجلس الشيوخ الأمريكي لحجب أسلحة بـ20 مليار دولار عن إسرائيل

قال العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز إنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.

وأوضح السيناتور ساندرز -في بيان نشره أمس- أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في نوفمبر المقبل.

وقال ساندرز إن "إرسال مزيد من الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة غير أخلاقي وغير قانوني"، مؤكدا أن "الأسلحة الأمريكية مسئولة عن عدد هائل من القتلى المدنيين في غزة"، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

وأضاف السناتور الأمريكي البارز :"علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه الفظائع".

واتهم ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.

وقال ساندرز إن نتنياهو يقدم مطالب جديدة في كل مرة يبدو فيها اتفاق وقف إطلاق النار وشيكا.

كما أشار إلى أن حكومة نتنياهو أشرفت على موجة قياسية من التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، واتهمها أيضا بإطلاق العنان لموجة من العنف في الضفة أودت بحياة المئات.

ومنذ نحو عام تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم واسع من الولايات المتحدة التي أقامت جسرا جويا وبحريا لإمدادها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر.

وأدت الحرب إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة 96 ألفا بجروح وتدمير قرابة 70% من البنية التحتية المدنية في غزة من منازل ومدارس ومستشفيات.