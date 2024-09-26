مياه المنوفية: قبول أوراق الطلاب المجتازين للاختبارات بالمدرسة الفنية للصرف الصحي

عقد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ اليوم الخميس اجتماعا، مع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وذلك بحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات مديرية التربية والتعليم، والعميد خالد المهدي المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء مجلس إدارة المدرسة بالشركة.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان اليوم، أن الاجتماع تناول الموافقة على أعداد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات، وتم قبول ملفاتهم بالعام الدراسي الجديد 2024-2025 .

جدير بالذكر أن المدرسة تسعى لتخريج دفعة من الطلاب الفنيين المدربين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة وذلك من خلال ما تقدمه تلك المدارس الفنية للمياه من مناهج علمية يتم إعدادها على أيدي متخصصين ليتم تدريسها للطلاب في مختلف التخصصات على مدار ثلاثة أعوام.