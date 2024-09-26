واشنطن: الاقتصاد الأمريكي يحقق نموا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام

حقق الاقتصاد الأمريكي في الربيع الماضي (الربع الثاني) نموا أكبر قليلاً مما كان متوقعا.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن اليوم الخميس استنادا إلى ثالث تقديراتها أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي في الفترة بين مطلع أبريل ونهاية يونيو الماضيين ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.

وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ معدل النمو في الربع الثاني 9ر2% في المتوسط.

يذكر أن أكبر اقتصاد في العالم حقق في الربع الأول نموا بنسبة 6ر1% فقط، وأسهم في هذا النمو عوامل من بينها الارتفاع القوي في الاستثمارات الخاصة. في المقابل، جاء الاستهلاك الخاص والذي يُعد مهمًا للاقتصاد الأمريكي، أقل قليلاً من معدل النمو العام.

وتُحسَب أرقام النمو في الولايات المتحدة على أساس سنوي، أي أنها تُقدَّر على مدار العام. فهي تعطي فكرة عن مدى قوة نمو الاقتصاد إذا استمرت هذه الوتيرة لمدة عام كامل. أما في أوروبا، فلا يتم استخدام هذه الطريقة، لذا لا يمكن مقارنة الأرقام (بين أمريكا وأوروبا) بشكل مباشر. ولحساب معدل نمو أمريكي يمكن مقارنته بنظيره في أوروبا، يجب قسمة المعدل الأمريكي على أربعة.