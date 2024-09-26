الكونجرس الأمريكي يمرر مشروع قانون مؤقت لتجنب توقف وشيك للعمليات الحكومية

مرر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون قصير الأجل بخصوص ميزانية مؤقتة، وبالتالي تجنب توقف وشيك للعمليات الحكومية.

وبدون التوصل لاتفاق، لم يكن من شأن الموظفين في أجزاء من الإدارة العامة أن يحصلوا على رواتبهم اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل فصاعدا. ولا يزال يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون.

ويحافظ مشروع القانون على تمويل المؤسسات الحكومية حتى 20 من ديسمبر، ويمتد إلى ما بعد فترة إجراء الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل.

وسيستمر الإنفاق عند مستوى الميزانية السابقة، بحسب مشروع القانون، الذي ينص على زيادات مؤقتة في الإنفاق في مجالات مختلفة، مثل دعم أجهزة الاستخبارات في أعقاب محاولتين واضحتين لاغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.

وتأجلت القرارات النهائية بشأن الإنفاق ولن يتم اتخاذها إلا بعد إجراء الانتخابات.

ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء يوم الأربعاء بأغلبية 78 صوتا مقابل 18، وحصل على دعم من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، بعد وقت قصير من تمرير مجلس النواب له بسهولة.