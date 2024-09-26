 بابا الفاتيكان يطرد 10 رجال من حركة تعاني من الفضائح في بيرو بسبب الانتهاكات - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يطرد 10 رجال من حركة تعاني من الفضائح في بيرو بسبب الانتهاكات

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
د ب أ
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 4:22 ص | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 4:22 ص

طرد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان 10 أعضاء من حركة تعاني من الفضائح مقرها في بيرو بعد مزاعم بالاعتداء الجسدي وغيره من سوء المعاملة.

والرجال العشرة ينتمون إلى حركة "سوداليتيم كريستياناي فايتاي" (جمعية الحياة المسيحية) وهم متهمون بالسادية والعنف، فضلا عن إساءة استخدام السلطة.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة من مجلس أساقفة بيرو، الذي نشر اليوم الأربعاء رسالة من المكتب الدبلوماسي للكرسي الرسولي في ليما.

وشملت قائمة المستبعدين رئيس أساقفة متقاعد والعديد من القساوسة وأشخاص عاديون. وقد أرسل البابا محققين خاصين اثنين إلى ليما العام الماضي للتحقق من سلسلة من الاتهامات.

وقال البيان إن بابا الفاتيكان ومؤتمر أساقفة بيرو يأسفان لهذه الاعتداءات، ويطلبان الصفح من الضحايا، ويدعوان جمعية الحياة المسيحية إلى اتباع طريق العدالة وتعويض المتضررين.


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