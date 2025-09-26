رئيس وزراء باكستان: استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وصمة عار على الضمير العالمي

**شهباز شريف يكرر ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده لإحلال السلام العالمي

قال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على غزة والإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء يعد وصمة عار على الضمير العالمي وفشل أخلاقي جماعي.

وأكد شهباز شريف، في كلمة ألقاها في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، أنه لا يمكن أن تبقى فلسطين أسيرة في قيود الاحتلال الإسرائيلي، وجدد مطالبة باكستان لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما جدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على سيادة دولة قطر وضد الدول الأخرى في المنطقة.

ورحب شهباز شريف باعتراف عدد من الدول رسمياً بدولة فلسطين، داعياً الدول الأخرى إلى القيام بذلك.

وجدد شهباز شريف موقف باكستان الداعم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دوره لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند خلال التوترات الأخيرة في مايو الماضي، وكرر شهباز شريف ترشيح باكستان لترامب لجائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده لإحلال السلام العالمي وخاصة تهدئة التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي.

كما أكد شريف استعداد باكستان لحوار بناء مع جارتها الهند لحل كافة القضايا العالقة، وحذر في الوقت نفسه أن باكستان سترد بكل قوة على أي عدوان خارجي، وذكر أن باكستان عرضت على الهند إجراء تحقيق محايد وشفاف في حادثة "بهالجام".