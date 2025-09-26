الرئيس السوري يفاجئ إدلب بوصوله لحضور حملة التبرعات بها

فاجأ الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الجمعة، المواطنين في إدلب بوصوله إلى المحافظة لحضور حملة التبرعات فيها.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" مشاهد وصول الشرع إلى مكان الحملة بالملعب البلدي بالمحافظة، وسط هتافات وترحيب كبير.

وعند وصول الشرع كان مجموع التبرعات قد بلغ 169 مليون دولار.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن كلمة مرتقبة للشرع "بعد المشاركة التاريخية في الدورة الـ 80 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

والأحد، وصل الشرع وعدد من الوزراء إلى نيويورك، ليكون أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ 1967، وألقى كلمة فيها الأربعاء.

وتهدف حملة "الوفاء لإدلب"، بمشاركة رسمية وشعبية، إلى دعم مشاريع إعادة تأهيل المدارس والمراكز الطبية والمشافي، وإزالة الركام، وتجهيز محطات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ترميم المساجد والأفران وصيانة الطرقات وإنارتها، وتأهيل المرافق العامة، بحسب وكالة "سانا".

وفي الآونة الأخيرة، شهدت عدة محافظات سورية إطلاق حملات مماثلة لدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المناطق المتضررة جراء قصف النظام المخلوع، بينها "أربعاء حمص"، و"لعيونك يا حلب"، و"أبشري حوران"، و"دير العز"، و"ريفنا بيستاهل" في ريف دمشق.