 جلسة عرفية تنهي خلافا استمر 20 عاما بين 4 أشقاء في طنطا - بوابة الشروق
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جلسة عرفية تنهي خلافا استمر 20 عاما بين 4 أشقاء في طنطا

علاء شبل
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 9:50 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 9:50 م

أنهت إحدى جلسات الصلح العرفية في محافظة الغربية، اليوم السبت، خلافًا استمر لمدة ٢٠ عامًا بين ٤ أشقاء بمدينة طنطا بسبب الإرث.

واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه كما تم الاتفاق على ٥٠٠ ألف جنيه كشرط جزائي يدفعه من يعتدي على الآخر سواء بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك، وفي نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله.

وكانت اندلعت خلافات ونزاع قضائي بين ٤ أشقاء بحي أول طنطا بسبب ميراث قدر بحوالي ١٠ ملايين جنيه.

حضر جلسة الصلح من قضاة المجالس العرفية بمحافظة الغربية: وهم "راغب الشرقاوي ومصطفى عبد الفتاح ورفعت القطب وأحمد رشاد خليفة وزكريا ندا وخيري مطاوع".

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