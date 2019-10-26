الولايات المتحدة تنهي وضع التجارة التفضيلية لتايلاند

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قالت واشنطن أمس الجمعة، إن تايلاند ستفقد المزايا التجارية التي تقدمها الولايات المتحدة لها كدولة نامية مستفيدة، خلال 6 أشهر.

وقال بيان لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "تايلاند بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتوفير حقوق العمال المعترف بها دوليا في العديد من المجالات.. مثل توفير الحماية للحرية النقابية والتفاوض الجماعي (عقود العمل الجماعية)".

وأوضح البيان أنه سيتم إلغاء استحاق نظام التفضيلات المعمم لتايلاند بالنسبة لثلث تجارة (نظام التفضيلات المعمم) الخاصة بها والتي بلغت 4.4 مليار دولار في 2018، مضيفا أنه سيتم إلغاء الاستحقاق لكل منتجات الأطعمة البحرية القادمة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب سيعيد بعضا من مزايا (نظام التفضيلات المعمم) إلى أوكرانيا "في أعقاب تمريرها لقانون يستهدف علاج نقاط الضعف في نظام الملكية الفكرية".

وستعيد واشنطن تقريبا ثلث المزايا التي تم سحبها من أوكرانيا والبالغ قيمتها 36 مليون دولار.

وتم البدء في العمل ببرنامج (نظام التفضيلات المعمم) في عام 1976 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية، والسماح للدول المعنية بتصدير منتجات معينة إلى الولايات المتحدة معفاه من الرسوم الجمركية.