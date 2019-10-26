وصول الروسية بوتينا المتهمة بالتجسس إلى موسكو عقب إطلاق أمريكا سراحها

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وصلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا، اليوم السبت إلى موسكو عقب إطلاق سراحها من أحد السجون الأمريكية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت.

وأظهرت قنوات محلية روسية صورا لبوتينا وهي تعانق والدها والدموع تنهمر من عينيها في مطار "شيريميتيفو" الدولي.

وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت بوتينا في يوليو العام الماضي، بتهمة العمل من أجل تقديم جدول أعمال الكرملين من خلال الاتحاد القومي للأسلحة وحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ويُعتقد أنها حصلت على أوامر من مسؤول روسي بارز، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه.

واعترفت بالتآمر للعمل كعميل أجنبي غير مسجل في الولايات المتحدة وأصدرت محكمة حكما بالسجن ضدها 18 شهرا في إبريل. وتم إطلاق سراحها من أحد السجون في مدينة تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا أمس الجمعة.

وكانت الحكومة الروسية قد طالبت بإطلاق سراح بوتينا، نافية المزاعم ضدها. واعترفت بوتينا أمام إحدى المحاكم الاتحادية في واشنطن أنها كانت تعمل تحت توجيهات ممثل لحكومة موسكو في الولايات المتحدة.