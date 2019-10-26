يواصل البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، تقديم العرض المسرحي "إشاعات.. إشاعات" بمركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة مجانا للجمهور، اعتبارا من غد الأحد، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.

"إشاعات.. إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات، وذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بالتعاون مع القطاعات المعنية بالوزارة وعدد من المؤسسات والوزارات المعنية.

العرض يدور في قالب كوميدي فانتازي حول "توكتوك" اخترق قوانين المرور، ليشل حركة الطريق ويحدث حالة من الفوضى تخرج عنها إشاعات تنتشر في المحافظات وتتوالي أحداث المسرحية.

العرض تأليف متولي حامد، والبطولة للفنانين (سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، زكريا معروف، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبدالجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله)، وأشعار صفاء البيلي، وملابس مروة ماهر، وألحان وتوزيع محمود وحيد، وجرافيك أحمد فؤاد صدقي، واستعراضات فاروق جعفر، وألحان وتوزيع محمود وحيد، ومكياج أماني حافظ، وإضاءة مينا رضا، وديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.