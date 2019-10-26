 الرئيس في تشيلي يعتزم تغيير المجلس الوزاري بكامله لتهدئة القلاقل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس في تشيلي يعتزم تغيير المجلس الوزاري بكامله لتهدئة القلاقل

احتجاجات تشيلي
احتجاجات تشيلي
(د ب أ)
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:48 م

طلب الرئيس التشيلي سباستيان بنييرا، من جميع وزراء حكومته الاستقالة بعد المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في البلاد احتجاجا على سياسة هذه الحكومة.

أعلن الرئيس ذلك اليوم السبت خلال كلمة له من قصر الرئاسة بالعاصمة سانتياجو.

وقال بنييرا إنه يريد تقديم المجلس الوزاري الجديد " لمواجهة المطالب الجديدة ولنوائم أنفسنا مع التطورات الحديثة ".

وأعلن الرئيس نيته في إلغاء حالة الطوارئ في سائر البلاد ليلة الأحد / الاثنين المقبلة "إذا سمحت الظروف بذلك".

كان أمس الجمعة شهد احتجاجات أكثر من مليون شخص في العاصمة، شابتها مصادمات عنيفة أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 19 شخصا.

نشبت هذه الاحتجاجات قبل أسبوع بسبب رفع أسعار تذاكر القطارات بما يعادل أربعة يوروسنت .


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