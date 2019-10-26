وزارة الصحة تنفي إصابة طالب بالغربية بالالتهاب السحائي

نفي الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن تكون سبب وفاة الطالب أدهم أبو راشد بالصف الخامس الابتدائي بمحافظة الغربية هي إصابته بمرض الالتهاب السحائي.

وأكد مجاهد في تصريحات لـ "الشروق " أن مصر خالية من مرض الالتهاب السحائي، وأنه تم تطعيم 7 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض الالتهاب السحائي، نافيا مجدداً رصد أى حالات مصابة بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان شددت علي تكثيف وزيادة الفرق الوقائية والتي تقوم برصد جميع الاحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.

وناشد مجاهد المواطنين وأولياء الامور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والتى تهدف إلي اثارة البلبلة لدي المواطنين، لافتا أنه تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات السادة المواطنين والاجابة عليها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت العديد من صور الطالب المذكور، مع منشورات نسبت لأهل الطالب تؤكد وفاة الطالب بعد دخوله في غيبوبة لمدة 17 يوما بسبب إصابته بمرض الالتهاب السحائي.