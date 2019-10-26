أصحاب المهن الطبية ينظمون مسيرة ضد عنف الشرطة في هونج كونج

شارك الآلاف من أصحاب المهن الطبية والمتطوعين في مسيرة سلمية في هونج كونج مساء اليوم السبت للاحتجاج على عنف الشرطة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، التي دخلت شهرها الخامس.

وعالج أصحاب المهن الطبية في هونج كونج مئات المحتجين وأفراد الشرطة والمدنيين الذين أصيبوا في الاشتباكات خلال الاحتجاجات المتصاعدة.

وارتدى اليوم السبت، العديد من المحتجين أقنعة جراحية، في إشارة إلى استثنائها من حظر أقنعة الوجه الذي تم تفعيله مؤخرا. ولوح بعض المتظاهرين بالأعلام الأمريكية، بينما رفع آخرون لافتات تدين عنف الشرطة ورفعوا لوحات مضيئة مكتوب عليها "هونج كونج حرة" فوق حشد المتظاهرين.

وألقى أطباء خطبا أمام حشد سلمي أدانوا فيها القوة المفرطة التي تستخدمها الشرطة أثناء تفريق التجمعات غير القانونية وإلقاء القبض على المحتجين.

وأعرب أحد المتحدثين عن مخاوفه من دخول شرطة مكافحة الشغب إلى المستشفيات، مشيرا إلى أنها تعوق الجرحى من المتظاهرين عن تلقي العلاج الطبي بعد تعرضهم للغازات المسيلة للدموع وحتى جروح من سكاكين.