شركة بيلاروسية توقع اتفاقا لتورد أسمدة إلى الهند بشروط ميسرة

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وقعت شركة البوتاس البيلاروسية اتفاقا لشحن أسمدة إلى الهند بسعر تأمل من خلاله أن يؤدي إلى تعزيز طلب المزارعين الهنود.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن الشركة الحكومية ومقرها العاصمة البيلاروسية مينسك سوف تقوم بتسليم الأسمدة لشركة البوتاس الهندية المحدودة بسعر 280 دولارا للطن على أساس تحمل البائع المسؤولية عن تسليم الشحنة وتكاليف النقل مع فترة سماح 180 يومًا لسداد ثمن الشحنة.

وثمن الطن يقل بمقدار 10 دولارات عما كان قد تم التفاوض عليه في عام 2018.

وقالت الشركة في بيان في موقعها الإلكتروني "السعر الذي تم الاتفاق عليه لا يعكس فقط الوضع الحالي، ولكن يخلق فرصا لتنشيط تجارة الأسمدة في جميع المناطق الرئيسية".

ووقعت شركة البوتاس البيلاروسية العقد بعد يوم واحد من إعلان الشركة المنافسة الروسية اورالكالي عن اتفاق مماثل.

والسعر الذي يتفق عليه مستخدمو اسمدة البوتاسيوم الرئيسيون في الهند والصين مع أحد المنتجين يتم تطبيقه عادة في عقود مع موردين آخرين.