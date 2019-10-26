محافظ سوهاج يتسلم جائزة فوز المحافظة بعاصمة الإبتكار لـ2019

فوز 3 مشاريع من سوهاج بمعرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار





شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، فعاليات ختام معرض القاهرة الدولي السادس للإبتكار، والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 24 وحتى 25 أكتوبر الجاري، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

جاء ذلك، حضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتورة لمياء عبدالقادر، نائب محافظ الجيزة، والدكتورة حنان نور الدين، نائب محافظ الوادي الجديد، والسفير عمرو عبدالعزيز، ممثلاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتورة إليزابيث وايت، مدير المركز الثقافي البريطاني بمصر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات.

ووجه محافظ سوهاج خلال كلمته الشكر لأكاديمية البحث العلمي على احتضان تلك الفعالية لشباب المبتكرين، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب هم الأمل فى رؤية مصر بشكل جديد وبناءها بأيديهم والحفاظ عليها، مؤكدا أن مصر ستكون أفضل بهم.

وقال إن مدة المعرض يومان فقط، ولكن خلفه عمل دؤوب، وأبحاث علمية كبيرة قام بها الشباب المبتكرين من كل بقاع مصر، موجها التحية لجميع الأشقاء العرب المشاركين بالمعرض.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد عدد من أجنحة المحافظة المشاركة بالمعرض، ومنها جناح مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد، والذي يعرض مشروعات مبتكرة، ومنها، مشروع إنتاج الحرير الطبيعي، والذي يهدف الى إحياء صناعة الحرير الطبيعي التى تشتهر بها محافظة سوهاج، وخاصة مدينة أخميم، بمراحله المختلفة والتي تبدأ بزراعة أشجار التوت داخل جزيرة قرمان، ثم تربية دودة القز، وإنتاج خيوط الحرير، ثم صناعة النسيج والطباعة عليه.

وأشار الدكتور محمود جلال العارف، مدير المركز الاقليمي بسوهاج، إلى مشاركة المركز بمشروع إنتاج كريمات من مكونات طبيعية للشعر والبشرة، وأخرى لعلاج حب الشباب، فضلا عن مشروع معمل دراسات المياه والبيئة لقياس نسبة التلوث وبواقي المبيدات فى التربة والمياه والغذاء، لافتا إلى إنشاء المعمل بالأجهزة المناسبة لخدمة محافظة سوهاج.

وأضاف أن مشاركة المركز بمشروع مركز ريادة الأعمال والذي من خلاله تم انشاء حاضنة تكنولوجية بتمويل من الأكاديمية لإحتضان أفكار الشباب ومساعدتهم على تحويلها لمشاريع، لافتا إلى أن التمويل يصل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشروع الثقافة العلمية والذي يتم به عمل فعاليات مسرح العلوم لتبسيط النظريات العلمية لطلبة المدارس والجامعات.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن سوهاج تشارك هذا العام بـ5 أجنحة مختلفة بالمعرض تضم ابتكارات أبناء المحافظة بمختلف المجالات وهى جناح مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد، والجناح الثاني بمحور المحافظات والذي يعرض مشروع "الخاتم الذكي" لفتح الأبواب المغلقة بدلا من المفاتيح، ومشروع "جهاز كشف زيادة الحديد في الدم"، بالإضافة إلى مشروع "تأثير المجال المغناطيسي الثابت والحمل الحراري الديناميكي على تفاعل تطور الهيدروجين الإلكتروني".

أما الجناح الثالث فهو جناح المحافظة بمحور الشباب والرياضة والذي يعرض أهم الحرف التراثية التي تشتهر بها محافظة سوهاج مثل صناعة النسيج والنول اليدوي، بالإضافة إلى الجناح الرابع بمحور الإبتكار المجتمعي، والذي يعرض عدد من الإبتكارات ومنها "سرنجة الأمان" الطبية، والتي تحتوي على شاشة معقمة للتخدير والتعقيم، وتمنع انتقال العدوى.

وأكد أن مشاركة المحافظة بجناح خامس بمحور الطفل المبتكر، والذى يضم إبتكارات الطلاب بالمركز الاستكشافي للعلوم، ومنها اختراع طرق بيولوجية جديدة في التحنيط، وزراع آلي يعمل بمخلفات البيئة، وكريم طبيعي لعلاج مرض البهاق، وصابونة مستخلصة من قشور الموز، فضلا عن مشروع الطبيب الإلكتروني، وميزان لمساعدة المعاقين.

واستطرد المتحدث الرسمي أن محافظة سوهاج فازت فى ختام المعرض بجائزة عاصمة الإبتكار عن أفضل محافظة فى مؤشر تعاون المحافظة مع الجامعات والمراكز البحثية لعام 2019، لافتا إلى أنه تم تكريم محافظ سوهاج ومنحه الجائزة، مضيفا إلى فوز 3 من المشاركين أبناء محافظة سوهاج، وهم، الطالب محمد علاء مشروع بمشروع "مفجر الألغام"، والطالب أبانوب هاني، بابتكار إنتاج مستخلص من قشور الرمان لعلاج سرطان البروستاتا، ويسا فكري، بابتكار لإنتاج بروتين الدستروفين من البكتيريا لعلاج ضمور العضلات.