محمد عواد يكشف حجم إصابته وفترة غيابه عن الزمالك

أوضح محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، أمس الجمعة، حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 في دورى أبطال إفريقيا، والتي نجح خلالها الأبيض في تحقيق الفوز بهدف نظيف والصعود للدور المقبل من البطولة.

وكان عواد غادر ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى، أول أمس الخميس، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها إثر تدخل مشترك مع محمود علاء مدافع الفريق ومهاجم بطل السنغال.

وأكد حارس الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن إصابته عبارة عن مزق بسيط في عضلة الرقبة، مشيرًا إلى أنه سيعود للمشاركة بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق، وسينضم للمران الجماعي بشكل بسيط.

ونجح الزمالك في عبور عقبة جينيراسيون فوت السنغالي، بالفوز بهدف نظيف دون رد في مباراة العودة بعد الهزيمة في الذهاب بهدفين لهدف، مستفيدًا من قاعدة التسجيل في ملعب الخصم ليضمن موقعه في مجموعات دوري الأبطال.